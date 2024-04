Gracyanne Barbosa responde questionamentos de seguidores sobre o término com Belo

As polêmicas envolvendo a separação de Gracyanne Barbosa e Belo seguem ganhando novos capítulos. Recentemente, a influenciadora fitness decidiu não se calar e responder aos seguidores que questionaram suas atitudes e publicações após o anúncio da separação e a exposição de um possível caso extraconjugal.

Conforme publicado pela IstoÉ Gente, o término do casal teria sido motivado pelo desgaste no relacionamento e por uma possível traição por parte de Gracyanne, algo que ela nega e afirma ter ocorrido já após a separação.

Apesar de o casal já não estar junto há 8 meses, a notícia da separação foi divulgada na última quinta-feira, dia 18 de abril. Desde então, Belo não se pronunciou oficialmente sobre o término, enquanto Gracyanne fez algumas publicações mencionando o assunto antes de voltar a publicar sua rotina de treinos nas redes sociais.

Recomendados

Ela decidiu responder

Recentemente, a influenciadora foi criticada e questionada por alguns seguidores ao publicar um treino intenso após a confirmação do término de seu casamento. Enquanto alguns elogiaram sua postura de seguir em frente, outros a questionaram sobre seus verdadeiros sentimentos pelo término e sobre o fato dela se sentir culpada ou responsável pela separação, visto que pouco tempo após o anúncio veio à tona um caso entre Gracyanne e Gilson de Oliveira, personal trainer de uma das academias em que a influenciadora treinava.

Direto, um dos seguidores da musa fitness questionou: “Você se sente culpada pelo término?”. Gracyanne respondeu da mesma forma, sem rodeios e revelando que não se sente culpada pelo término, mas sim pelos fatores que levaram a ele:

“Não, me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando, ela correria do dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo para conversar. Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir mão um pouco do que você quer, para o que vocês querem”.

A influenciadora ainda aproveitou para agradecer a publicação de outra seguidora que exaltou sua postura e a aconselhou a “não se justificar” diante de suas escolhas: “Mulher, tu não tens que justificar nada a ninguém a não ser os envolvidos. Então bora ser feliz que a vida é curta, a gente explica pra quem precisa, o resto é o resto”.