Davi vence BBB 24 com 60,52% dos votos e leva prêmio de R$ 2,9 milhões

Deu o óbvio! Davi Brito, visto como um dos favoritos desde o início do BBB 24, foi o grande vencedor do reality da Globo. Com o primeiro lugar, o baiano de 21 anos levou a quantia de R$ 2.920.000.

Concorrendo pelo prêmio, Matteus ficou em segundo no pódio, com 24,50% e Isabelle em terceiro, com 14,98%.

Relembre a trajetória de Davi

Davi fez parte do grupo ‘Puxadinho’, junto com Isabelle, também finalista do programa. Os dois foram escolhidos pelo público para compor o número recorde de 26 participantes em uma única edição.

Se mostrando “gente como a gente” desde o início, Davi logo caiu no gosto do público. O motorista de aplicativo tinha o discurso de “jogador” e “verdadeiro”, o que, mesmo com as inúmeras intrigas com os outros participantes, que culminaram com diversas indicações ao Paredão, agradava quem estava assistindo.

Brigas e polêmicas

Davi tinha um inimigo declarado logo no início do reality: o cantor Rodriguinho. Ainda nos primeiros dias do programa, o baiano disse que o famoso não sabia jogar.

Ao longo dos dias, outras brigas foram acontecendo, principalmente com integrantes do quarto Gnomos, como Lucas Henrique e Yasmin Brunet.

Mas a discussão mais acalorada do participante foi com Mc Bin Laden, que quase acabou com a expulsão dos dois e precisou da intervenção de Boninho, diretor geral do reality, para acalmar os ânimos.

Quase no fim do programa Davi ainda arrumou treta com Beatriz, própria aliada de confinamento, após divergências de pensamentos. No fim, os dois se abraçaram quando a vendedora foi eliminada, após o brother insistir por uma trégua.

Outra coisa que rolou somente nos últimos dias de reality show foram as duas lideranças, uma delas dando a garantia no top 3 do programa. Davi também protagonizou duas provas Bate-Volta, atendeu cinco vezes o Big Fones e enfrentou oito Paredões em 100 dias de reality.

Expulsão de Wanessa Camargo

Davi também estava presente em uma das maiores polêmicas do reality, que terminou com a expulsão de Wanessa Camargo, outra inimiga do campeão.

Durante a madrugada após uma festa, Wanessa acabou dando um tapa nos pés do brother enquanto ele dormia. Davi não gostou da brincadeira e reclamou no Confessionário. A cantora foi eliminada na manhã seguinte, após decisão da produção.

E assim foi a trajetória do participante mais novo desta edição, que mesmo com o temperamento considerado difícil por muitos, desbancou famosos e anônimos e faturou o maior prêmio até agora em um BBB.

