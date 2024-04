Davi campeão do BBB 24! Já foi descoberto quais famosos votaram no brother (Reprodução/Globo)

A final do BBB 24 está mobilizando muitos famosos que querem ver Davi como o campeão da temporada. Com o resultado cada vez mais perto de ser revelado por Tadeu Schmidt, muitas celebridades resolveram acabar com o segredo, então, descubra abaixo quem votou no baiano.

Como muitos artistas da Bahia, a eterna dançarina do Tchan Carla Perez aparece como uma das famosas que desejam ver Davi levantando o troféu na final do BBB 24. Além dela, o casal Lore Improta e Léo Santana também torcem pela vitória do motorista de aplicativo.

A autora Glória Peres, que escreveu diversas novelas de sucesso na Globo, também revelou que está na torcida por Davi. No X, antigo Twitter, a famosa escritora postou uma ilustração que foi compartilhada pelos administradores do perfil do brother e escreveu: “Bora ajudar Davi a chegar lá?”.

Quem também deseja ver Davi campeão do BBB 24 é o ex-camarote Fred Nicácio, que fez parte da temporada passada do reality show da Globo. O famoso aproveitou a reta final para chamar todos os seu seguidores para votar no baiano.

O mesmo foi feito pelo ex-BBB 20 Lucas Penteado, que torce pela vitória de Davi no reality show da TV Globo. Vale destacar que mesmo decidindo sair do BBB, o ator nunca deixou de acompanhar e comentar sobre as edições.

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank não ficou fora da lista de famosos que votam para Davi ganhar o Big Brother Brasil. No X, a esposa do ator Bruno Gagliasso compartilhou com os fãs que escolheu o brother no voto único e que iria fazer o mesmo no voto da torcida.

Já foi! Não só o único. O de torcida também!! https://t.co/AecxjvaYVW — Giovanna Ewbank (@gioewbank) April 15, 2024

A atriz Carolina Dieckmann também não ficou de fora. Fã declarada do motorista de aplicativo, ela aparece como uma das celebridades que seguem apoiando que Davi leve o prêmio final de R$ 3 milhões.