‘Vai rolar, hein, Mani’, de Davi, vira meme na reta final do BBB 24 (Reprodução/Globo)

Após responder a um recado da namorada, Davi virou meme mais uma vez. Acontece que o finalista do BBB 24 soltou um “vai rolar, hein, Mani” e acabou gerando muitas reações nas redes sociais.

O recado foi exibido no programa ao vivo da última segunda-feira (15), quando Matteus, Isabelle e Davi, os três finalistas do Big Brother Brasil foram presenteados com mensagens da família.

O casal Matteus e Isabelle também se emocionaram muito, mas foi Davi que deixou as redes sociais pegando fogo, após ouvir a mensagem de Mani Reggo, sua namorada: “Êta, Mani. Vai rolar, hein, Mani! Estou chegando, Mani”, disse o baiano.

Recomendados

A felicidade de Davi virou meme na internet

A empolgação do brother foi motivo para o compartilhamento de muitos memes nas principais redes sociais, mas o X, antigo Twitter, foi onde mais eles surgiram durante o último Sincerão do BBB 24.

Muitos internautas afirmaram que estavam felizes por Davi, mas que era impossível não rir com a reação do motorista de aplicativo durante o programa ao vivo e depois, quando o Globoplay transmite tudo que acontece na casa mais vigiada do Brasil.

Um fã do BBB 24 escreveu no X: “A felicidade do Davi com o recado da Mani!!! Eu tô rindo e chorando aqui”. Ele aproveitou ainda para usar emojis apaixonados para expressar tudo que estava sentido.

A felicidade do Davi com o recado da Mani!!! Eu tô rindo e chorando aqui ❤️🥹😂😍#DaviCampeao #BBB24 pic.twitter.com/cnJ9721hPV — Roberta (@robertalpereira) April 16, 2024

EITA MANI VAI ROLAR HEIN MANI TO CHEGANDO #BBB24 pic.twitter.com/xFr1kLw4ui — Glaucia (@avimajesi) April 16, 2024

"Mani" Davi mais apaixonado que nunca e tá Mani, Davi Campeão tá chegando #BBB24 pic.twitter.com/hyb7m4wYwp — MarcioGarril (@MarcioGarril) April 16, 2024

Além dos memes, muitos fãs do BBB compartilharam o recado de Mani e também fizeram declarações positivas sobre o trio de finalistas da temporada.

A beleza da namorada de Davi também foi alvo de comentários dentro e fora da casa. Isabelle aproveitou uma conversa com seu aliado e disse que Mani estava “belíssima” e o brother concordou.

Vale lembrar que Alane foi a última eliminada do BBB 24. Sua saída determinou que Davi, Isabelle e Matteus se enfrentassem na final do Big Brother Brasil, marcada para terça-feira (16). Para você, quem ganha essa temporada do BBB?