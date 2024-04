BBB 24: Fernanda revela que tinha “medo de perder” o namorado por causa do reality

Uma das participantes com mais personalidade que passou pelo BBB 24, Fernanda, apelidada de ‘Loba’ pelos fãs, preferiu manter mistério no reality quando o assunto era relacionamento.

A ex-sister tem um relacionamento de nove meses com Daniel Gregg, personal trainer que conheceu na academia em que frequenta, em Niterói (RJ), mas não falava muito sobre o namoro dentro do programa.

Em entrevista ao site ‘Quem’, ela revelou que ainda está “descobrindo a vida” ao lado do namorado.

“Não tem muito tempo que eu conheci o Daniel. Como eu já tinha as segundas-feiras livres na minha rotina de trabalho, que usava para malhar ou fazer alguma coisa por mim, abria mão de tudo para ficar com ele. Mas, basicamente, a gente só se via uma vez por semana”, explica.

Com menos de um ano de namoro, ela também falou sobre o fato de ainda não abrir todos os sentimentos ao companheiro.

“A gente tinha pouco tempo de namoro. Ele se mostrou um cara que me acolheu. E eu contei muitas coisas para ele, muitas verdades. O que eu não abri foi toda essa tristeza que tinha dentro de mim. Não cabia eu dividir a minha dor em tão pouco tempo. Só cabia ser feliz, ser amada, ser cuidada, dividir carinho e tudo mais”.

Fernanda também confessou o medo de perder Daniel ao entrar no reality. No programa ‘Bate-Papo BBB’, ao lado de Pitel, ela falou mais sobre esse receio e revelou que demorou para avisar o namorado sobre a participação no reality.

“Tinha esse medo de perder, porque também não houve uma conversa. Ele só foi saber que eu ia para o programa logo no finalzinho do ano. Falava para Pitel que achei um cara para quem pude contar que tenho problemas, quando estava sem grana, contar que tenho um filho ‘especial’, da minha situação com uma filha pequena, que também sou divorciada”, diz a confeiteira, que é mãe solo de Marcelo, de 11 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e Laura, de 5.

