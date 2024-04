Beijo de Matteus e Isabelle no BBB 24: A reação inesperada de Ana Clara ao vivo

O beijo de Matteus e Isabelle dentro do BBB 24 foi muito comemorado por Ana Clara, que conversava ao vivo com Lucas Buda, que foi eliminado nesta terça-feira (09). A reação da ex-sister pode ser vista no vídeo abaixo!

No comando do BBB: A Eliminação, a também ex-participante interrompeu a entrevista para mostrar ao vivo o beijo entre Cunhã e o último líder desta temporada do Big Brother Brasil.

Batendo palmas para o beijo, Ana Clara soltou: “Ai beijaram! Finalmente, meu Deus. Aleluia, Jesus. Abençoa pai”. Lucas Buda, que comia uma bolacha doce, também não ficou parado e celebrou o romance: “Beijou, beijou”, gritou o ex-brother.

Isa e Matteus deram um beijo escondido dos outros participantes

O beijo aconteceu durante a festa desta quarta-feira (10), mas longe de Davi, Alane e Beatriz, quando o casal estava no quarto fadas.

Quando estavam sozinhos, durante a madrugada de festa, Isabelle deu um selinho em Matteus e disse que foi difícil resistir aos encantos do gaúcho. A sister também pediu para que o Brasil “entenda”.

Depois disso, Matteus não recusou a investida de Cunhã e beijou a manauara, que estava contra a parede.

Sozinhos no quarto fadas, Isabelle e Matteus se beijam durante a festa do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Isa e Matteus foram “o melhor casal” do BBB

Antes do tão esperado beijo acontecer na festa do BBB 24, Matteus e Isabelle já eram vistos como “o melhor casal” de todas as temporadas do Big Brother Brasil.

Amigos dentro da casa, eles já trocaram olhares e carícias e até dormiam na mesma cama. Na madrugada da última terça-feira (09), eles se isolaram mais uma vez das brigas e curtiram a companhia um do outro e a manauara afirmou que Matteus é um “príncipe”.

Namoro ou amizade? Matteus e Isabelle dormem juntos e viram o ‘melhor casal’ no BBB (Reprodução/Globoplay)

Em seguida, o líder desta semana disse que Isabelle também é uma princesa. Deitados, os dois estavam juntinhos e de mãos dadas, o que deixou a web ainda mais certa de que o casal vai acontecer realmente depois da grande final do BBB 24, marcada para o dia 16 de abril.

Nas redes sociais do BBB, uma pessoa comentou que Matteus e Isabelle são lindos juntos: “Tem uma leveza , os dois são carinhosos um com o outro , parece alma gêmea”, escreveu ela.

Um outro fã do casal afirmou que o brother é um “homem eternamente apaixonado” e que se “entrega real” ao sentimento: “Nem dormir ainda assistindo. Melhor casal da história do BBB”, assumiu outro perfil que usou um emoji de coração.