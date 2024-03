‘Thank You, Good Night: A História de Bon Jovi’: série documental revela vida do astro do rock (Reprodução/Star+)

‘Thank You, Good Night: A História de Bon Jovi’ é a mais nova série documental da Star+, com sua chegada na plataforma de streaming programada para 26 de abril. A produção, a integrar exclusivamente no catálogo da plataforma de streaming, contará com quatro episódios, abordando as experiências de vida do astro do rock da década de 1980.

A docussérie também abordará os bastidores do passado da banda ícone do rock mundial, especialmente de seu vocalista, Jon Bon Jovi. A produção abordará o grupo em fevereiro de 2022, tentando planejar seu futuro enquanto refletem sobre seus altos e baixos ao longo dos 40 anos de carreira na música, enquanto manifestam suas vulnerabilidades como nunca viram ou imaginaram antes.

Confira o pôster:

Serão trazidos quarenta anos de vídeos pessoais, antigas demos inéditas, letras originais e fotos jamais vistas antes pelo público, relacionados à jornada dos clubes da costa de Nova Jersey, Estados Unidos, até os maiores palcos do mundo. Enquanto o passado é trazido à tona em paralelo com as ações do presente e a incerteza do futuro, serão abordados os altos e baixos do sucesso musical.

Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi conta com a direção e produção executiva do Emmy-Winner Gotham Chopra. A produção também tem a produção executiva de Giselle Parets e Ameeth Sankaran pela ROS, enquanto a produção e a edição são de Alex Trudeau Viriato, responsável pelo papel criativo no desenvolvimento da série documental.

Assista ao trailer

