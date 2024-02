X-Men ‘97: Saiba o que esperar do revival da Marvel Animation

Como estão suas expectativas para revisitar os rejeitados pela sociedade? X Men ‘97, a nova produção que vai trazer o contexto clássico dos mutantes, já tem data para chegar no Disney+, acompanhada de novo pôster e trailer. Com 10 episódios no total, a série da Marvel Animation chega na plataforma no dia 20 de março.

É de se esperar da nova produção o amadurecimento dos personagens da era dos anos 90, que terão de enfrentar novos desafios, bem como continuar lidando com a distopia social em relação aos mutantes. No entanto, com a morte de Xavier, os heróis terão de unir ainda mais força para seguir com seu legado.

Agora, o futuro dos mutantes em sociedade depende exclusivamente dos alunos do professor Xavier. Pelo trailer, é possível contemplar a clássica roupagem da produção original. Assista:

Leia mais um artigo:

Novo pôster e elenco

Além do teaser e data de estreia divulgados, a animação também ganhou um pôster que faz jus ao revival. Confira:

O elenco de dublagem em inglês traz Ray Chase como Ciclope, Jennifer Hale como Jean Grey, Alison Sealy-Smith como Tempestade, Cal Dodd como Wolverine, JP Karliak como Morfo, Lenore Zann como Vampira, George Buza como Fera, AJ LoCascio como Gambit, Holly Chou como Jubileu, Isaac Robinson-Smith como Bishop, Matthew Waterson como Magneto e Adrian Hough como Noturno. Beau DeMayo atua como roteirista-chefe; os episódios são dirigidos por Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura.

Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo comandam a produção executiva da série. Na música, o grupo The Newton Brothers é o responsável.

Mas e aí, quais suas expectativas para a nova produção clássica? A produção chega no Disney+ dia 20 de março.