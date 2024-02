‘Xógum: A Gloriosa Saga do Japão’ é uma produção ‘rica’ que merece sua atenção

Prevista para chegar no Disney+ e Star+ em 27 de fevereiro, ‘Xógum: A Gloriosa Saga do Japão’ é uma surpreendente novidade no catálogo. A produção de 10 episódios, baseada no best-seller de James Clavell, passeia pelo Japão Feudal no início do período Edo (1603) trazendo diversos elementos culturais e representativos da época, ambientação política e de poder.

A série apresenta os conflitos enfrentados por Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), um daimyo, e sua necessidade de driblar seus rivais políticos para não perder a própria vida e a de seus aliados. Enquanto seus inimigos do Conselho de Regentes se juntam para destruí-lo, um navio naufragado é encontrado em uma vila de pescadores nos arredores.

Seu caminho acaba sendo cruzado com o de John Blackthorne (Cosmo Jarvis), marinheiro inglês que naufraga no Japão com experiências geográficas capazes de mudar o rumo do país. Aclamada pela crítica, a produção abriu com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O Metro World News já viu os dois primeiros episódios, confira as impressões iniciais:

Entenda por que a série merece sua atenção

‘Xógum: A Gloriosa Saga do Japão’ manifesta uma ambientação para a época muito bem trabalhada por meio dos elementos de cena. Existe um equilíbrio das cores, além da riqueza de detalhes nos cenários e figurinos.

Os dois primeiros episódios harmonizam um contexto geopolítico somado à cultura feudal japonesa de uma forma sensível e equilibrada. Tudo isso acontece em paralelo a arcos dramáticos, reviravoltas e cenas de ação surpreendentemente eletrizantes.

Outro detalhe que contribui para a riqueza da produção está no elenco, composto majoritariamente por japoneses, haja vista se tratar de uma série americana.

‘Xógum: A Gloriosa Saga do Japão’, chega em 27 de fevereiro no Disney+ e Star+ com os dois primeiros episódios. Os episódios seguintes serão disponibilizados todas as terças feiras, sendo um por vez.

Assista ao trailer: