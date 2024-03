OSCAR 2024: Emma Stone recebeu o prêmio de Melhor Atriz com o vestido rasgado (Reprodução/Youtube)

Talvez você não tenha percebido, mas Emma Stone subiu para receber o Oscar de Melhor Atriz com o vestido rasgado. Mas, segundo a famosa, tudo foi arrumado no palco e nos bastidores da premiação do cinema.

“Fiquei muito chocada e ainda estou com a cabeça rodando. Quando voltei eles coseram o vestido ali mesmo, o que foi maravilhoso”, pontuou a atriz ao falar com alguns jornalistas na sala de entrevistas do Dolby Theatre, onde a cerimônia aconteceu.

Emma Stone wins Best Actress at the #Oscars for ‘Poor Things.’ pic.twitter.com/uGuhmq8Ulq — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

Emma Stone afirmou que o vestido pode ter arrebentado “durante ‘I’m Just Ken (Eu sou apenas Ken, em português)’. Fiquei impressionada com o Ryan e o que ele fez, que fiquei louca”, afirmou ela.

A premiação do Oscar 2024

A atriz Emma Stone levou o prêmio de Melhor Atriz com o filme Pobres Criaturas, onde interpretou Bella Baxter, que de acordo com a famosa, “é uma personagem muito importante” para sua carreira e vida.

Emma destacou que a vida desta personagem é fascinante e cheia de alegrias e curiosidades: “Ela foi uma grande lição que levei comigo e tento viver todos os dias”, afirmou a atriz.

No Oscar 2024, Emma Stone dividia o favoritismo para a estatueta de Melhor Atriz com Lily Gladstone, que concorreu com o filme Assassinos da Lua das Flores, onde interpretou Mollie Burkhart.

Ao todo, o longa Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, levou quatro estatuetas das onze para que estava nomeado na 96ª edição do Oscar.

Robert Downey Jr. levar 1ª estatueta para casa

Aos 59 anos, Robert Downey Jr. levou seu primeiro Oscar para casa, por seu trabalho em Oppenheimer. Mas, essa não foi a primeira vez que o ator concorreu ao maior prêmio do cinema.

O vencedor na categoria Melhor ator Coadjuvante já concorreu duas vezes, mas demorou 30 anos para segurar a estatueta de ouro. A primeira indicação foi de Melhor Ator, em 1993, no filme Chaplin, mas ele perdeu naquele ano para Al Pacino, que atuou no longa Perfume de Mulher.

