Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries

Não tenha medo se o caminho estiver cheio de pedras porque você vai realizar seus sonhos, basta ter força de vontade e coragem e verá que o sucesso chegará.

Touro

Você deve agir com cautela e medir suas palavras para não machucar. Você é exemplo e confiança e verá que com respeito poderá alcançar coisas melhores.

Gêmeos

Seu caminho para o sucesso foi longo, mas você já alcançou a meta. Novos desafios esperam por você que você deve enfrentar com coragem e que vêm com perspectivas muito boas.

Câncer

Você precisa de paz e harmonia em sua vida para poder encontrar o seu caminho e resolver os problemas emocionais que o impedem de seguir em frente. Quando você tiver a solução, caminhará rumo ao sucesso sem contratempos.

Leão

Você precisa curar seu coração e para isso deve se livrar dos pensamentos do passado que o prenderam. Você o conseguirá com força de vontade e firmeza nas decisões de seguir em frente.

Virgem

Receba com gratidão e humildade o sucesso e a prosperidade que você conquistou com tanto esforço. Não deixe o ego te tirar do caminho da bondade e da generosidade.

Libra

Tire os sentimentos de raiva e ressentimento de sua vida. Procure o amor em si mesmo e tenha paciência e tolerância para suportar as pressões que sofre, pois assim poderá caminhar em direção à harmonia e ao sucesso.

Escorpião

Você exerce liderança e agora mais do que nunca precisa dela para guiar projetos de sucesso em harmonia e com muito esforço. Confie!

Sagitário

O amor chega até você como uma força para curá-lo e fazer você sentir que valeu a pena esperar porque juntos vocês caminham em direção à abundância e ao sucesso.

Capricórnio

Existem decisões que são muito difíceis de tomar, mas necessárias. Você deve compreender que não será fácil para os outros assimilarem, mas você deve dar esse passo.

Aquário

Existem oportunidades que você não deve perder, pois são importantes para alcançar o sucesso.

Peixes

Não deixe o egoísmo e o ressentimento encherem seu coração. Tire esses sentimentos de sua vida e encha-se de paciência.