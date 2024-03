Influenciadora causa ciúme em mulheres de jogadores após virar musa da torcida do Flamengo

A influenciadora Karoline Lima alcançou um enorme sucesso nas redes, contando agora com quase 6 milhões de seguidores no Instagram e continua atraindo muita atenção.

A celebridade tem estado presente em todos os jogos desde que assumiu o relacionamento com o jogador Léo Pereira, do Flamengo, que está em excelente fase.

Entretanto, nem todos estão aceitando tão bem esse sucesso. Segundo informações do portal Extra, a presença de Karoline como musa da torcida do clube tem gerado ciúmes entre as mulheres dos jogadores.

Assim como costumava fazer quando era caszda com Éder Militão na Espanha, durante os jogos do Real Madrid, Karoline repete a cena nas partidas do time rubro-negro. Contudo, é notável a ausência dela ao lado das esposas e namoradas dos colegas de seu atual namorado.

Uma fonte revelou ao site: “Normalmente, elas ficam nos camarotes, assistem aos jogos juntas, formando um grupinho. Mas Karoline não faz parte desse grupo e não foi convidada a participar”.

“Por exemplo, no Maracanã, ela assiste aos jogos de uma área diferente, um pouco abaixo dos camarotes. Ela fica meio isolada das outras”, acrescentou a fonte.

Apesar do burbudinho, nas redes a famosa é todo o sucesso: “Muito Humilde junto com Léo Pereira” e “Leo tá em em dia” são alguns dos comentários.

Com informações do site Extra