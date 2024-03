Séries e filmes na Netflix que você deve assistir neste fim de semana antes que sejam removidos em março

Netflix removerá estas obras do seu catálogo em março | (BBC Four)

Netflix irá conquistar seus milhões de assinantes em março com o lançamento de produções ambiciosas e aguardadas, como o filme Damsel ou as séries Magnata dos Crimes e Mão de Ferro.

No entanto, ao longo deste terceiro mês do ano, o gigante do streaming também vai remover projetos interessantes de todos os gêneros devido ao término de seus acordos de licença.

El Combate (2020)

Os intérpretes Stephen Dorff, Darren Mann e Karrueche Tran são as estrelas principais deste drama desportivo que te manterá entretido ao longo das suas quase duas horas de duração.

Sinopse: A tensa relação entre um lutador de artes marciais mistas e seu filho — uma estrela em ascensão no esporte — culmina em um acerto de contas em uma jaula que muda suas vidas.

Último dia para assistir na Netflix: 6 de março

O Assassino de Valhalla (2020)

Os atores Nína Dögg Filippusdóttir, Björn Thors e Bergur Ebbi lideram esta série de mistério escandinava, criada por Thordur Palsson, que vai te deixar na ponta da cadeira ao longo de seus 8 episódios.

Sinopse: Um detetive com um passado doloroso retorna de Oslo para sua Islândia natal para ajudar uma dedicada policial a capturar um assassino em série relacionado a uma foto misteriosa.

Último dia para assistir na Netflix: 13 de março

Ultravioleta (2017-2019)

Os fãs deste drama polaco, estrelado por Marta Nieradkiewicz, Sebastian Fabijański e Piotr Stramowski, têm poucos dias para assistir ou rever sua segunda temporada, pois ela sairá este mês.

Sinopse: Ola e sua equipe de investigadores continuam resolvendo crimes cada vez mais perto do perigo, mesmo que a lei não queira.

Último dia para assistir na Netflix: 18 de março

Maldição (2020)

Os amantes das produções sul-coreanas não podem perder esta série, escrita pelo criador de Invasão Zumbi: Península, que conta com Uhm Ji-won, Jung Ziso e Sung Dong-il como estrelas.

Sinopse: Uma jornalista defensora da verdade se une a uma jovem capaz de lançar maldições mortais para enfrentar o diretor demoníaco de um conglomerado de tecnologia.

Último dia para assistir na Netflix: 18 de março