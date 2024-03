BBB 24: Wanessa Camargo estava separada de Dado Dolabella quando entrou no BBB

Segundo o site ‘Extra’, Wanessa Camargo pediu um tempo para Dado Dolabella antes de entrar no Big Brother Brasil 24. De acordo com a matéria, pessoas próximas a família da cantora relataram que o motivo seriam as discussões frequentes do casal.

“O namoro estava bem balançado devido às constantes brigas que os dois vinham tendo e ela pediu um tempo. Apesar de desmentirem, eles tiveram, sim, uma discussão bem violenta num restaurante em São Paulo, e também outras em casa”, teria dito uma fonte ao jornal.

Os próprios vizinhos teriam alertado Zilu, mãe de Wanessa, sobre as brigas entre Wanessa e Dado.

“A Zilu montou uma vigília para saber tudo o que se passa com a Wanessa e ele dentro de casa. São os próprios vizinhos que avisam quando percebem algo errado”.

Outra fonte teria afirmado que a família Camargo não gosta da relação entre a cantora e o ator.

“Se for parar para pensar, é a Zilu quem está sustentando o Dado, né? Porque a casa é dela, ela paga tudo. Eles não bancam nada lá. Wanessa sustenta o namorado nas pequenas coisas, mas o teto sobre a cabeça dele é da sogra. Zilu nunca gostou dele. Ninguém da família gosta. Aturam porque amam a Wanessa”.

Após ser eliminada no último sábado (2) por agredir o participante Davi, Wanessa Camargo ainda não se reencontrou com o namorado. O casal também não se posicionou sobre o assunto.

