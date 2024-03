Traição no BBB 24: Lucas Henrique é chamado de canalha depois da separação

Lucas Henrique está na mira dos fãs do BBB 24. Depois do flerte com Pitel, o brother foi chamado de canalha na web e Camila Moura, sua esposa até aquele, usou suas redes sociais para desabafar sobre a situação do brother dentro do reality show.

Numa sequência de stories, do Instagram, a professora de História afirmou que acredita que a atitude do marido configura uma traição: “Para mim, traição não é só beijar na boca”, escreveu ela.

Em seu depoimento, a ex-esposa de Lucas Henrique, que atingiu 1 milhão de seguidores na rede social, agradeceu ao apoio dos fãs do BBB 24: “Agradeço todo esse apoio que estou recebendo. Ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento, resolvi colocar a cara no sol!”, escreveu ela.

Camila Moura também disse que está resolvendo algumas coisas particulares e que não tem a possibilidade de responder todo mundo: “Estou no momento resolvendo alguns problemas em relação a tudo isso. E já estou vendo mais absurdos surgindo”.

Diante da situação, Lucas Henrique foi duramente criticado pelos fãs do BBB. Nas redes sociais, o brother foi chamado de “canalha” por parte do público: “O Calabreso ficou bagunçado agora, sem esposa e sem Pitel”, escreveu uma pessoa.

Uma outra destacou que não acompanha o Big Brother Brasil, mas sabe de toda a confusão: “Nem assisto o BBB. Mas já tô sabendo que está mais famosa que pessoal do BBB 24. Eita , parabéns pela coragem”.

Uma outra disse que espera que Camila Moura “não caia na lábia” de Lucas Henrique depois que o brother sair do reality show da Globo: “Continue com a sua postura firme”, escreveu ela.

Há também quem fale que a ex-mulher do famoso Calabresso do BBB 24 “não aceita pouca humilhação” e disse que ela está certa em terminar o casamento: “Certíssima!! Ridículo foi o que o Buda fez. E a maioria só está detonando ela apenas pelo motivo dela escolher torcer pelo Davi”.

