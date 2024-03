“Deveria ter vergonha!” Rihanna oferece concerto privado em evento de luxo e isso causou indignação

Em 2023, Rihanna recebeu uma ovação de pé por seu espetacular retorno aos palcos após vários anos de ausência. Sua performance no show do intervalo do Super Bowl LVII cativou milhões de espectadores ao redor do mundo, pois além de mostrar talento e exibir sua beleza, foi a ocasião perfeita para anunciar sua segunda gravidez.

Enquanto todos aguardam ansiosamente seu retorno oficial à música, a cantora surpreendeu ao aceitar dar um concerto privado em um evento de luxo “muito questionável” que a levou a ser muito criticada.

“Um ato de insensibilidade”

Rihanna voltou aos palcos em um concerto antes do casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant em Jamnagar, Índia. O problema? É que se tratou de um evento de luxo, em um dos países com maiores índices de pobreza no mundo.

A cantora e magnata da Fenty se apresentou na luxuosa festa que fez parte de uma celebração de vários dias para os futuros noivos, que oficialmente se casarão em 12 de julho em Mumbai. A lista de convidados de quase 1.200 pessoas incluía Rihanna, assim como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sunder Picha, Ivanka Trump e a celebridade de Bollywood Shah Rukh Khan, conforme relatado pela AP.

Anant Ambani e Radhika Merchant Instagram (Instagram)

Ambani é filho do bilionário Mukesh Ambani, presidente e diretor executivo da Reliance Industries, e Nita Ambani, fundadora da Reliance Foundation. Por sua vez, Merchant é filha de Viren Merchant, diretor executivo da Encore Healthcare Pvt. Ltd. e da empresária Shaila Merchant.

Atuar para a elite mundial custou a Rihanna uma enxurrada de críticas nas redes sociais, embora seja o próprio evento que está causando grande indignação.

Rihanna Instagram (Instagram)

“E o povo morrendo de fome! Lamentável”, “Ai, meu Deus, quanta extravagância de dinheiro e a Índia com um nível de pobreza muito grande e tantas crianças no mundo passando fome”, “quanta insensibilidade dessa gente!”, “Tomara que os ricos dessem mais aos pobres! 9 milhões e na Índia a pobreza dá medo”, “Que pena, com tantas pessoas morrendo por comida e saúde. Deveriam sentir vergonha”, lê-se. Segundo informações, o evento teria custado entre 5 e 9 milhões de dólares.

No entanto, alguns não se concentraram nessa polêmica, mas sim na aparência de Rihanna, já que levantou dúvidas sobre uma possível nova gravidez.

Rihanna não é a única envolvida polêmica

Apesar de que a atuação de Rihanna tem dominado as manchetes, outras celebridades também têm participado de eventos questionáveis e alguns até mesmo "se arrependeram".

Em 2008, Mariah Carey disse que estava "envergonhada" por ter aceitado dar um concerto privado para familiares de Muammar Gaddafi, ex-ditador líbio acusado de crimes de guerra.

“Eu era ingênuo e não sabia para quem deveria agir. Me sinto horrível e envergonhado por ter participado dessa bagunça. Olhando para o futuro, esta é uma lição que todos os artistas deveriam aprender. Precisamos estar mais conscientes e assumir mais responsabilidades, independentemente de quem agenda nossos shows. Em última análise, nós, como artistas, devemos ser responsabilizados”, disse ele numa declaração posterior. Carey recebeu US$1 milhão por cantar quatro músicas, informou o The New York Times.

Em 2013, Jennifer López se desculpou depois de realizar um concerto privado para Gurbanguly Berdimuhamedow, um ex-líder do Turquemenistão descrito como um ditador devido a violações dos direitos humanos. Segundo informações, López recebeu entre 1 milhão e 1,5 milhão de dólares por três músicas.