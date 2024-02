17 anos mais novo, Nicolas Prattes assume romance com Sabrina Sato

Nicolas Prattes revelou o que muitos já sabiam. O ator de 26 anos publicou uma foto na noite da última quarta-feira (28) ao lado de Sabrina Sato, de 43 em um ‘local misterioso’, onde o novo casal está passando as férias.

🚨VEJA: Nicolas Prattes e Sabrina Sato mais assumidos do que nunca em novo vídeo. pic.twitter.com/RiHW6VeJWp — Audiência-TV 📺 (@SiteAudienciaTV) February 29, 2024

Antes da ‘revelação final’, a apresentadora também já havia publicado outro vídeo de Prattes em uma linda cachoeira.

O casal está curtindo as férias após os desfiles de Carnaval, onde Sabrina desfilou duas vezes.

LEIA TAMBÉM: Cristiano Ronaldo foi suspenso por gesto obsceno

“Primeira paixão da vida”: No BBB 24, Wanessa revela qual integrante do KLB foi seu primeiro amor

Wanessa Camargo revelou, durante conversa com Yasmin Brunet no BBB 24, que Leandro do KLB foi sua primeira paixão de adolescência.

As sisters curtiam a Festa da Líder Beatriz quando começou a tocar ‘Ela Não Está Aqui’, hit do grupo formado por Kiko, Leandro e Bruno. A cantora então revela que Leandro foi sua primeira paixão e os dois chegaram a namorar quando ela tinha 15 anos.

“KLB!”, exclama Wanessa quando começa a tocar a música lançada em 2000. Após explicar que namorou um dos integrantes e Yasmin perguntar qual, ela explica. “Leandro. O que está cantando, mas tudo bem, é quase meu primo. A gente cresceu junto, gosto muito da família dele. Ele também, tenho muito carinho, a gente cresceu junto”, diz Wanessa.

Continuando a conversa, a cantora comenta como foi crescer ao lado do grupo e diz que chegou a participar de apresentações da banda.

“Conheci eles com 9 anos, a minha primeira paixão, primeira paixão da vida, Leandro. Quando eu vi ele, eu tinha 9 anos, ele passou na minha frente. Só fui namorar ele com 15 anos. Criança, né? Com 15 anos ele me deu moral e a gente namorou, e aí ele começou a carreira eu tinha acabado de terminar um relacionamento. A gente era muito amigo, a primeira bandinha que cantei na minha vida foi a banda deles, eles tocavam e eu era vocalista. Tenho muito carinho, como se fossem primos”, finaliza.

Isso aqui é que era shipp, meus amigos. Wanessa e Leandro do KLB no jovens tardes!!!

Só quem viveu sabe!#BBB24 pic.twitter.com/GzqkzRXhTH — Mylla (@myllacerqueira) January 6, 2024

LEIA MAIS:

⋅ BBB 24: ‘Duas cobras’, define Davi sobre Wanessa e Yasmin; web reage

⋅ Renascer: Inácia passa por 3 situações alarmantes nos próximos capítulos

⋅ Saiba quem é o jornalista e ex-apresentador preso em flagrante por tráfico de drogas, no litoral de SP