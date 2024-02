Cristiano Ronaldo foi suspenso por gesto obsceno

O Comitê Disciplinar da Saudi Pro League decidiu suspender Cristiano Ronaldo pelo gesto obsceno que ele fez ao final do jogo entre Al-Nassr e Al Shabab, no último domingo, 25 de fevereiro.

Ao finalizar o encontro da 21ª jornada, que foi ganho pelo Al-Nassr, os adeptos da equipa adversária começaram a gritar "Messi, Messi" para o português, que respondeu fazendo um gesto obsceno.

O Comandante tentou se livrar da sanção, explicando que o gesto que fez foi um "ato de força" muito comum no futebol europeu. Embora o Comitê Disciplinar tenha levado em consideração as palavras do jogador de futebol, decidiu finalmente puni-lo.

Cristiano Ronaldo recebeu um jogo de suspensão, o que o fará perder o jogo desta quinta-feira contra o Al-Hazm, da 22ª rodada da Liga da Arábia Saudita. Além disso, foi multado em sete mil e quinhentos euros por seu comportamento.

Não é a primeira vez que CR7 faz um gesto semelhante na Arábia Saudita, durante um jogo amigável da Riyadh Season contra o Al-Hilal. Embora isso não tenha contado para a punição, por ter sido fora da temporada regular.

O Al-Nassr e CR7 estão lutando pelo título da Saudi Pro League. Após 21 rodadas, estão na segunda posição, com 52 pontos, sete a menos que o Al-Hilal, do brasileiro Neymar.