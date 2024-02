Renascer: Inácia passa por 3 situações alarmantes nos próximos capítulos

Em Renascer, Inácia (Edvana Carvalho) é uma mulher importante na vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Além de ajudar na criação dos filhos, depois da morte de sua primeira esposa, ela também vira uma espécie de conselheira do protagonista. Então, confira 3 situações alarmantes que acontecem com a Inácia, nos próximos capítulos.

Mudança para fazenda

Renascer: José Inocêncio diz para Mariana que Inácia vai morar na fazenda Divulgação/Globo (Divulgação/Globo)

Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio diz para Inácia dormir no quarto que era de seus filhos, e avisa a Mariana (Theresa Fonseca) que a mãe de Ritinha (Mell Muzzillo) vai morar com eles a partir daquele momento.

Casamento à vista

O casamento de Ritinha e Damião (Xamã) acontece em breve na novela das 9 e quem vai celebrar a cerimônia é o Padre Santo (Chico Díaz), responsável pelos dois casórios de José Inocêncio.

Renascer: Inácia não vai ao casamento de Ritinha e Damião (Fábio Rocha/Globo)

Porém, Ritinha não fica nada feliz com a ausência da mãe. Acontece que Inácia é contra o namoro dos dois e acaba por faltar no casamento.

Sonho misterioso

Inácia é uma mulher muito presente na vida do protagonista da novela Renascer. Ela está na fazenda desde a chegada de Maria Santa (Duda Reis), falecida esposa do personagem e ajudou na criação dos filhos e, morando na casa do patrão, ela acaba soltando uma bomba para Mariana.

Renascer: Mariana descobre sonho de Inácia com José Inocêncio Fábio Rocha/Globo (Fábio Rocha/Globo)

Em cenas futuras da novela, Inácia conta para Mariana que sonhou com José Inocêncio. Até o momento, não se sabe o que realmente aconteceu, mas a segunda esposa dele ficará aflita.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

