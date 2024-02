BBB 24: Yasmin afirma que sonho de Alane é ser perseguida, vítima e coitadinha

Uma nova conversa entre Wanessa e Yasmin dentro do BBB 24 atiçou as redes sociais. Desta vez, a modelo afirmou que o sonho de Alane é ser a perseguida, vítima e coitadinha da temporada.

A fala surgiu durante a festa da líder Beatriz, na noite desta quarta-feira (28) e gerou muitos comentários nas redes sociais. Enquanto, algumas pessoas afirmavam que Yasmin acordou para o jogo, outros disseram que a famosa já poderia ter sido eliminada.

“Este é o sonho da Yasmin, Fernanda…ninguém nesta edição merece o prêmio como Davi. Ninguém! E ele é um dos melhores que já tiveram. Confessionário, botão, bota no paredão e espera ele voltar”, escreveu uma anônima.

BBB 24: Em conversa com Wanessa, Yasmin afirmou que o sonho de Alane é ser a perseguida, vítima e coitadinha da temporada Repodução/Globoplay (Repodução/Globoplay)

Uma outra pessoa comentou que “ninguém aguenta mais ela [Yasmin] reclamando, dormindo, e abrindo a boca pra ser mimadinha”.

O fato de Yasmin ter levado uma bronca pesada da produção também foi alvo de comentários. Segundo um fã do BBB 24, a modelo resolveu falar de Alane depois de perder algumas estalecas: “Alane está certa nessa resenha, a Yasmim mimada ficou debochando da produção. Uma casa com 15 pessoas ir pro tá com nada só de pirraça dela é sacanagem. Ninguém fez isso nas vezes que ela e toda a turma que levou ela pro vi!” .

A conversa entre Wanessa e Yasmin irritou tanto o público, que uma fila de possíveis eliminados foi formada: “Faz a fila e vem um de cada vez: Wanessa, Yasmin, Fernanda, Pitel, Giovanna, Michel, Buda e Bin Laden”.

Vale destacar que na noite desta quinta-feira (29) uma nova prova do líder acontece dentro do BBB 24. Depois da eliminação de Rodriguinho, quem será o próximo a deixar o Big Brother Brasil?

