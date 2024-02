BBB 24: Isabelle chama atenção em festa da líder Bia; fãs comentam na web

Isabelle chamou a atenção na última festa do BBB 24, que foi em homenagem à líder Bia. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a sister aparece dançando Vermelho, hit de Gloria Groove, e ganhou muitos elogios dos fãs do reality show.

“A mais linda do BBB e a Alane parece a Bruna Marquezine”, destacou uma pessoa nos comentários do vídeo. Uma outra disse que Isabelle tem uma “beleza surreal”.

Já uma terceira afirmou que em todas as festas do BBB 24, Isabelle sempre se destacou e que ela “dança muito”. Além disso, a pessoa afirmou que a sister é muito “guerreira” dentro do confinamento.

Bia leva “vida de camelô” pro BBB

A festa desta quarta-feira (28) foi dedicada a líder Beatriz, que ganhou a última prova e mandou Rodriguinho direito para o décimo paredão do Big Brother Brasil.

Com um vestido emprestado de Yasmin, a sister lembrou na festa “Camelando” do tempo em que trabalhou como vendedora no Brás, centro popular de comércio em São Paulo. Teve até uma chamada do Big Boss fingindo vender alguns produtos.

Festa BBB 24: Bia chora ao ver sua festa temática no reality Reprodução/Globo (Reprodução/Globo)

Pagode e funk fizeram parte da playlist da festa do BBB 24, que começou com o hit Tá Escrito, do grupo Revelação. Depois da festa, é hora dos brothers se prepararem para mais uma prova do líder, que começa na noite desta quinta-feira (29).

Rodriguinho fora da festa

O último eliminado do BBB 24, Rodriguinho explicou a postura solitária nas festas do reality show. No Bate-Papo BBB, o pagodeiro disse que não se sentia confortável em curtir sem a esposa.

BBB 24: Eliminado, Rodriguinho explica porque não curtia as festas Imagem: reprodução Globo

“Eu não curto shows, eu não sou um cara que saio... Eu não gosto de festa. Os dias de festas eram os dias mais difíceis. Aqui fora, quando eu penso em ir em alguma festa, algum show, eu vou com a minha esposa. Pra mim era uma coisa muito louca, eu me divertir, sabendo que ela está em casa, sozinha”.

