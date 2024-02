Saiba quem é o jornalista e ex-apresentador preso em flagrante por tráfico de drogas, no litoral de SP

Jornalista e ex-apresentador de telejornal, Marcelo Carrião foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no litoral de SP (Reprodução/Redes sociais/YouTube)

O jornalista Marcelo Carrião, que atuou como repórter e apresentador de telejornal em emissoras como RecordTV e SBT, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com as investigações da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), ele é apontado como fornecedor de entorpecentes na região. Outros oito suspeitos também foram detidos.

As prisões ocorreram na quarta-feira (28), durante a Operação “Dama de Ferro”. A polícia cumpriu nove mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos, onde foi apreendida uma quantidade drogas ainda não especificada. Em um dos locais, na Rua Joaquim Nabuco, no bairro Vila Matias, os policiais encontraram diversas estufas com plantações de maconha.

As investigações começaram no início de fevereiro, quando duas mulheres foram presas atuando em uma espécie de “disk drogas”. Conforme a investigação, os interessados faziam pedidos por aplicativos de mensagem e depois recebiam as entregas dos entorpecentes.

No aparelho celular de uma delas, foram encontradas conversas com o jornalista. “Ele ofereceu a droga, ela fez o pedido e combinou a entrega para que pudesse comprar e revender no Gonzaga”, relatou o delegado Leonardo Rivau, da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

Assim, a polícia descobriu que o jornalista, apelidado pelos criminosos como “Vovozinho”, era o principal articulador e fornecedor do “disk drogas”. “Estamos apurando, agora, as fontes de quem o Marcelo comprava esses entorpecentes”, ressaltou o delegado Fabiano Barbeiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

A defesa de Carrião não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Quem é Marcelo Carrião?

Formado em jornalismo pela na Universidade Católica de Santos, em 1995, Marcelo Carrião tem no currículo passagens por emissoras como SBT, RecordTV e TV Mar, afiliada à TV Manchete.

O início da carreira ocorreu na TV Mar, onde atuou como produtor e repórter entre 1993 e 2005. Depois, foi para a RecordTV, onde fez reportagens entre 2005 e 2011.

Já em 2012, ele foi para o SBT, onde fazia cobertura sobre política, economia e cidades e chegou a atuar como apresentador de telejornal, em programas como SBT Notícias e SBT Brasil. O jornalista destacou nas redes sociais que deixou a emissora no início deste ano.

Procurado, o SBT confirmou que o jornalista não faz mais parte do quadro de funcionários.

LEIA TAMBÉM: