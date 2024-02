BBB 24: ‘Duas cobras’, define Davi sobre Wanessa e Yasmin; web reage

Durante a festa da líder Bia no BBB 24, Davi definiu que Wanessa e Yasmin são duas cobras dentro do reality show. A fala surgiu durante uma conversa com Alane e Matteus, onde a sister contou sobre um sonho. O momento viralizou e a web não deixou de reagir, confira abaixo.

“Ela [Wanessa] e a Yasmin são umas cobras. Hoje ela te abraça e amanhã ela te apunhala. Não tem problema, depois de me apunhalar, se ela vê que você tá vivo ela vem te abraçar de novo e te apunhalar de novo”, comentou Davi.

Em seguida, Alane contou partes do seu sonho, que também foi revelado para a líder Beatriz, amiga de Wanessa: “Eu sonhei que uma pessoa que eu gostava muito se transformava em uma cobra. Eu fiquei sem entender esse sonho, mas isso ficou na minha cabeça”.

Mais sucinto, Matteus apenas comentou que as famosas mudaram durante o BBB 24: “Eu achei que depois da saída do Rodrigo, elas mudaram com a gente”, disse o brother.

Davi é detonado na web

Ao chamar Wanessa e Yasmin de cobras, Davi acabou irritando os fãs do BBB 24, que reagiram ao assistir o vídeo. Nos comentários, diversas pessoas afirmaram que o brother também é falso dentro do reality show.

“Só ele pode jogar e apunhalar a Isabelle pelas costas, até fazer a amiga largar a liderança para ganhar ponto e se juntar com as fadas. É muito caráter do Davi”, escreveu um anônimo sobre a postura de Davi.

Um outro afirmou que Davi não é o juiz do BBB 24 e disse ainda que o baiano estereotipa todos os demais participantes do reality: “Não sei quem disse a esse rapaz que ele é juiz. Ele estereotipa todo mundo na casa que não simpatiza com as atitudes dele, como se ele estivesse sempre certo. Não dá pra entender nem o que ele fala direito, que dirá o que ele faz”.

O fã do Big Brother ainda disse que Davi é a “pessoa mais incoerente de todas, mas sabe manipular”.

