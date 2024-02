Internado em São Paulo: novo transplante de Faustão não deve ser do coração

Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Faustão deve precisar de um novo transplante. Depois do coração, um novo problema de saúde levou o famoso apresentador para o centro hospitalar na tarde de segunda-feira (26).

Segundo informações divulgadas pela Alpha FM, Fausto Silva apresentou problemas renais e precisou ser internado novamente. Vale lembrar que desde o final de 2023, o ex-contratado da Globo e da Band faz diálises por ter as funções renais comprometidas.

Problemas renais levam Faustão ao hospital (Reprodução/Band)

De acordo ainda com a Alpha FM, o apresentador Fausto Silva teve problemas nos rins por conta da insuficiência cardíaca e, por conta disso, existe uma grande possibilidade dele precisar de um novo transplante, mas desta vez, de rins.

Transplante de coração

Em setembro de 2023, Fausto Silva deixava o hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de passar por um transplante de coração. O famoso deu entrada no centro hospitalar da capital paulista no dia 5 de agosto em razão de uma insuficiência cardíaca.

“Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste domingo, dia 10 de setembro de 2023. O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco”, informou o boletim médico divulgado na época.

Segundo a equipe médica do hospital, Faustão não apresentava sinais de rejeição ao órgão e estava com a função cardíaca normal. Vale destacar que o apresentador foi incluído na fila de transplantes do Sistema Único de Saúde (SUS) após o agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca, que ele apresentava desde o ano de 2020.

