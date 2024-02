BBB 24: Isabelle e Davi fazem as pazes após desconfiança dentro do reality show

BBB 24: Depois do sincerão, Davi e Isabelle fazem as pazes (Reprodução/Globoplay)

Isabelle e Davi fizeram as pazes após desconfiança dentro do reality show. Depois de um longo período afastados dentro da casa do BBB 24, os pipocas resolveram conversar sobre a vida fora do programa e encontraram algumas semelhanças.

Tudo aconteceu durante o último Sincerão do BBB 24, quando os dois tiveram Rodriguinho, que pode ser o eliminado do paredão desta semana, como alvo.

Segundo o jornalista Aaron Tuca, o período de guerra entre Davi e Isabelle, aparentemente, chegou ao fim. Em seu canal no TikTok, o colunista do programa A Tarde é Sua (RedeTV!), Isabelle chamou Davi de “meu maninho”.

BBB 24: Davi e Isabelle conversam sobre a vida fora do reality show (Reprodução/Globoplay)

Durante os momentos mais complexos desta rivalidade dentro do BBB 24, os administradores dos perfis no Instagram dos participantes também deixaram o clima mais pesado.

Durante a madrugada desta terça-feira (27), os dois chegaram a conversar sobre o que passaram na vida. Davi, por exemplo, falou que no passado teve a possibilidade de entrar na criminalidade, revelando ainda mais camadas de uma vida difícil.

Já Isabelle abriu o jogo e revelou que, no passado, enfrentou problemas com álcool e drogas dentro da família.

Mais brigas dentro do BBB 24

As brigas do Sincerão continuaram durante a madrugada desta terça-feira (27), quando Matteus e Isabelle tiveram uma discussão na cozinha do BBB 24, após o brother pedir para Davi se acalmar.

“Deixa ele desabafar! Deixa ele falar! Você não sabe o que é estar ali e ouvir essas coisas”, disse a manauara, que não gostou da atitude do brother. Já no quarto magia, Davi desabafou com a sister e disse que “agora isso aqui vai ferver”.

Sincerão BBB 24: Matteus reclama de Davi e Isabelle defende o brother (Reprodução/Globoplay)

Depois do Sincerão do BBB 24, Davi começou a reclamar de MC Bin Laden, Lucas Henrique e Michel e disse que eles não foram coerentes: “Agora o pau vai quebrar, estou nem aí. Vou começar a criar argumentos em cima de convivência, porque, se eles não têm argumento para me colocar no Paredão, eu vou dar argumentos para eles começarem a jogar”.

Segundo Davi, já passaram 50 dias de BBB 24 e os brothers chegam em frente à televisão, no ao vivo, olham para sua cara e falam besteiras.

