Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta “O Mago”

Semana muito produtiva e de novos rendimentos econômicos. A oportunidade de um emprego melhor e longe pode surgir.

Touro - Carta “Ás de Paus”

O poder está em suas mãos. Portanto, você deve aproveitar esses dias para atingir seus objetivos de trabalho e negócios.

Gêmeos ­- Carta “A Temperança”

Não tente consertar o mundo de outras pessoas e aprenda a abandonar o que não era para você de uma vez por todas.

Câncer - Carta “Roda da Fortuna”

Você deve deixar o passado para trás e viver sua vida desapegado de tudo que o machucou.

Leão – Carta “Ás de Copas”

É hora de amadurecer e saber o que você deseja para o seu futuro.

Virgem - Carta “O Tolo”

Será uma semana de ações e decisões que mudarão o seu futuro para melhor.

Libra - Carta “O Julgamento”

Uma onda de energia renovadora e oportunidades incomparáveis chega em sua vida.

Escorpião - Carta “O Imperador”

Uma energia chega e esperta o seu espírito empreendedor, dando uma força interior incomparável.

Sagitário – Carta “O Mundo”

Aproveite essa energia aventureira e um desejo incontrolável de crescer para impulsionar sua vida.

Capricórnio - Carta “A Estrela”

Acontece a chegada de um amor que encherá sua vida de alegria e emoção; abra o seu coração para esta nova possibilidade.

Aquário - Carta “Ás de Ouros”

Uma onda de prosperidade e oportunidades chega e o ajuda a atingir seus objetivos.

Peixes – Carta “O Sol”

Uma semana de forte e fortuna. Aproveite essa energia para atingir seus objetivos.