Sincerão BBB 24: Matteus reclama de Davi; Isabelle defende brother

As brigas do Sincerão continuaram durante a madrugada desta terça-feira (27), quando Matteus e Isabelle tiveram uma discussão na cozinha do BBB 24, após o brother pedir para Davi se acalmar.

“Deixa ele desabafar! Deixa ele falar! Você não sabe o que é estar ali e ouvir essas coisas”, disse a manauara, que não gostou da atitude do brother. Já no quarto magia, Davi desabafou com a sister e disse que “agora isso aqui vai ferver”.

Depois do Sincerão do BBB 24, Davi começou a reclamar de MC Bin Laden, Lucas Henrique e Michel e disse que eles não foram coerentes: “Agora o pau vai quebrar, estou nem aí. Vou começar a criar argumentos em cima de convivência, porque, se eles não têm argumento para me colocar no Paredão, eu vou dar argumentos para eles começarem a jogar”.

Segundo Davi, já passaram 50 dias de BBB 24 e os brothers chegam em frente à televisão, no ao vivo, olham para sua cara e falam besteiras.

LEIA TAMBÉM: O romance de Damião e Ritinha naufraga nos próximos capítulos da novela Renascer?

Michel também teve críticas: “Ele fala comigo, conversa comigo, brinca comigo, dá risada comigo e fala que vai me desprezar, que eu sou um desprezo para ele dentro da casa. Fiquei sem entender. Aí depois do ao vivo, quer conversar comigo? Isso é falsidade”, disse Davi.

Indicado pela líder, Rodriguinho deve ser eliminado

Indicado pela líder Beatriz, Rodriguinho deve ser o próximo eliminado do BBB 24. A votação nem começou direito, mas durante a madrugada desta segunda-feira (26) foi agitada na web, onde os fãs impulsionam o “fora Rodriguinho”.

Depois que a votação na casa foi encerrada e MC Bin Laden escapou da berlinda com a vitória na prova bate-volta, o público já tinha um direcionamento para votar no décimo paredão do Big Brother Brasil.

Paredão BBB 24: Rodriguinho pode ser eliminado no dia do seu aniversário (Fábio Rocha/Globo)

“A Bia venceu seus medos e mostrou coragem! Parabéns ... Agora é com a gente”, escreveu um anônimo dando a entender que os fãs deveriam fazer um multirão para tirar o pagodeiro do reality show.

Em outro comentário, um fã disse que era “fora Rodriguinho” e que estava “torcendo” para ele sair com a maior rejeição do BBB 24.

LEIA TAMBÉM: Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana