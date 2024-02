Fátima Bernardes demitida da Globo? Apresentadora responde nas redes sociais

Fátima Bernardes foi demitida da Globo? A apresentadora respondeu pelas redes sociais, depois que a notícia se espalhou, deixando muitos fãs inconformados que a famosa não terá um programa na grade da emissora em 2024.

Segundo a jornalista, ela não é mais exclusiva do canal, mas já trabalha em novos projetos que devem ser colocados no ar em breve: “Foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa”.

Segundo Fátima Bernardes, o seu último contrato por obra foi fechado para a apresentação dos realities The Voice Brasil e Kids, que não foram renovados para este ano. Agora, a Globo trabalha com novas ideias para Fátima.

“Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, três propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles”, disse a famosa aos fãs.

Quando Fátima Bernardes volta à TV?

Não há uma data específica para o retorno da ex-apresentadora do Encontro. Segundo a publicação, a data para voltar ao ar não é o foco deste momento: “Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a TV Globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil”.

Ao falar sobre o futuro na televisão, Fátima Bernardes destaca que os novos projetos passam por processos parecidos com a estreia do Encontro nas manhãs da Globo, ela se afastou da TV para produzir algo diferente.

Fátima Bernardes no palco do "The Voice Brasil" (João Cotta/Globo)

“É um trabalho muito parecido com o que aconteceu para o Encontro. Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer”.

Por fim, Fátima lembrou que fez muita coisa em 37 anos de exclusividade na Globo: “Tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente”.

