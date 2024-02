Carlos Tramontina no SBT: ‘Estou voltando’, diz o ex-jornalista da Globo

Carlos Tramontina assinou com o SBT? A questão ficou no ar depois que o jornalista disse em um vídeo, divulgado em seu perfil oficial no Instagram, que estava voltando para a TV.

“Depois de tanto tempo, estou voltando. Olha, de novo de terno, gravata e camisa bacana. Fazia tempo, mas eu estou voltando. Eu tô de volta!”, celebrou o ex-Globo, que parece com o logo do canal de Silvio Santos ao fundo.

Mas, nada de muita animação. Segundo o site TV Pop, Carlos Tramontina vai “assumir o The Noite”, programa do humorista Danilo Gentili, que completa dez anos no ar.

Além dos jornais de São Paulo, Carlos Tramontina também apresentou o Jornal da Globo (Reprodução/Globo)

A ideia é gravar um programa especial, levando ao público os melhores momentos da atração noturna e será neste momento que o ex-âncora dos jornais da Globo entra em ação. Tramontina foi convidado para comandar o The Noite Especial, sendo um mediador.

LEIA TAMBÉM: Fátima Bernardes demitida da Globo? Apresentadora responde nas redes sociais

Em outra publicação, Carlos Tramontina aparece ao lado do elenco do programa do SBT, incluindo o humorista Leo Lins, que foi demitido do canal por conta de piadas pesadas, que geraram o seu cancelamento nas redes sociais.

Após demissão da Globo, Carlos Tamontina assina com a CNN Brasil (Reprodução/CNN Brasil)

No entanto, o ex-Globo chegou a conversar com a emissora depois que foi demitido do canal carioca. Na época, ele foi sondado para ser âncora do SBT Brasil, que agora será comandado por César Filho, ex-participante do Hoje em Dia, da Record.

Após deixar a GLobo, onde trabalho por 43 anos, Carlos Tramontina arriscou em um nova jornada. O famoso âncora decidiu apresentar um jornal de segunda a sexta no canal de YouTube Flow News e no ano de 2023 estreou o CNN Freedom Project, programa inédito na CNN Brasil, onde fala sobre o combate da escravidão humana.

LEIA TAMBÉM: Internado em São Paulo: novo transplante de Faustão não deve ser do coração