Uma mudança radical de visual chocou o fãs de Jojo Todynho nesta quinta-feira (22). A cantora publicou o novo visual com o cabelo raspado e platinado, pegando os 29 milhões de seguidores do Instagram de surpresa.

Na legenda, a empresária escreveu “Bela Gracyane #nevei”, em referência ao casal Belo e Gracyanne Barbosa. Enquanto o pagodeiro criou tendência nos anos noventa ao descolorir o cabelo, Gracyanne é conhecida como influenciadora fitness, assim como Jojo.

Jojo Todynho muda totalmente o visual e aparece de cabeça raspada e platinada; veja o resultado Imagem: reprodução Instagram (@jojotodynho)

Já Marcos Souza, cabeleireiro responsável pela mudança no visual de Todynho, disse: “É negra americanizada que vocês querem? Então toma”.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Namorado de Pitel revela relacionamento aberto “A gente não fala com quem ficou”

Ronaldinho Gaúcho faz golaço de bicicleta em participação no programa ‘No Limite’ da Turquia

Ronaldinho Gaúcho não é conhecido apenas como um dos maiores craques do futebol brasileiro. Desde que se aposentou em 2018, o ex-atleta já protagonizou diversos rolês aleatórios, e o mais novo deles é envolvendo novamente o futebol.

Desta vez, Ronaldinho participou da versão turca do programa “No Limite”, em uma prova que envolvia futebol. Após ser anunciado, o goleador brasileiro, que fez muito sucesso na Europa, foi ovacionado pelos participantes.

Em conversa com os participantes, o ex-jogador disse que acompanha o programa e esperava que sua prova fosse ‘mais leve’ do que as que eles precisam passar ao longo do reality.

E o ‘pedido’ do craque foi atendido. Gaúcho participou de duas partidas, uma de futevôlei e outra de futebol de areia, e mostrou que, mesmo aposentado, continua sendo uma das maiores estrelas do futebol mundial.

Veja o golaço de bicicleta que Ronaldinho Gaúcho fez no último episódio da temporada ‘All Star’ do reality:

golaço de bicicleta do ronaldinho no No Limite da Turquia.mp4 pic.twitter.com/xECCt0TvHq — Andrey Raychtock (@_andreyray) February 21, 2024

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA TAMBÉM:

⋅ Ben Affleck se comporta como o Batman na vida real?

⋅ Mulheres de Areia: Virgílio volta atrás e aceita acordo financeiro feito por Raquel

⋅ Menor esfaqueado na porta de escola confirma que motivação foi rixa em jogo online: “Briga em live”