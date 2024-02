Mulheres de Areia: Virgílio volta atrás e aceita acordo financeiro feito por Raquel

Em Mulheres de Areia, Virgílio (Raul Cortez) volta atrás e aceita acordo financeiro feito por Raquel (Glória Pires). Depois de ter recusado entregar suas ações para recuperar o dinheiro dado por Marcos (Guilherme Fontes), o empresário revela o que realmente vai fazer.

No capítulo desta quinta-feira (22), o pai do protagonista escuta atentamente os conselhos de César (Henri Pagnoncelli), que diz que entregar as ações para Raquel não é o melhor caminho. Mas, o veterano não vê outra saída e pede que o amigo deposite o dinheiro de Raquel na conta da corretora.

Mulheres de Areia: Raquel tenta acordo, mas Virgílio diz não para vilã (Reprodução/Globo)

Com tudo caminhando ao seu favor, a gêmea má de Mulheres de Areia vende as ações para Sampaio (Adriano Reys) pelo dobro do preço. Ele também conta para Arlete (Thaís de Campos) que vai pedir a separação litigiosa, mas Juju (Nicette Bruno) diz que desistiu do divórcio.

O capítulo de Mulheres de Areia, nesta quinta-feira (22), também mostra ao público Alzira (Laura Cardoso) implorando para Ruth (Glória Pires). Nesta cena, a veterana pede que a filha não visite mais Tonho da Lua (Marcos Frota) para ele não se lembrar que está confundindo as duas.

Mulheres de Areia: sem dinheiro, Virgílio se humilha para Raquel (Reprodução/Globo)

Já na prisão, Donato (Paulo Goulart) e Bastião (Dary Reis), seu cúmplice, cavam um túnel na cela para tentar fugir.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

