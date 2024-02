Ben Affleck se comporta como o Batman na vida real?

Muitos internautas têm manifestado a maneira de ser ou de se comportar em público do ator Ben Affleck. Na maioria dos casos, o famoso parece sério e até rude com sua esposa Jennifer Lopez. Em algumas ocasiões, os seguidores do casal têm expressado que a estrela de Hollywood costuma agir como o Batman também na vida real.

Ben Affleck Vs Batman

O comportamento do Batman é baseado no medo dos outros como forma de intimidação, então ele usa o disfarce de um morcego negro e combate o crime devido à morte de seus pais, por isso ele sempre parece ressentido e zangado com os criminosos.

Como descrito na definição anterior, é a forma como os usuários de redes sociais veem o ator Ben Affleck e até mesmo o deixaram de seguir por seu comportamento. Muitos dos comentários afirmam que ele já não ama mais Jennifer López.

“Infelizmente, costuma acontecer quase sempre que a pessoa pela qual você se dedica no final não te ama de verdade, isso aconteceu com a Jlo”.

“Ele a deixou estando apaixonada por ele e ela nunca o superou, por mais homens que teve, agora eles voltam, se casam, mas o cara está indiferente, ele parece cansado e entediado dela, um amor forçado”.

“Ele não a ama. Ela o obriga e não quer deixá-lo. Coitada da Jlo”.

"Se ela implora por amor até beijos, ela levanta a cabeça para que ele lhe dê um beijo e apenas um", são algumas das mensagens na internet.

Fama de Ben Affleck

Em 1997, ele recebeu o Oscar de Melhor Roteiro Original por ‘Gênio Indomável’, o que o levou à fama como roteirista. Desde então, ele tem combinado sua carreira como ator com a de mentor de jovens roteiristas que, assim como ele, possuem um estilo único de narrativa.