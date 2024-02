Menor esfaqueado na porta de escola confirma que motivação foi rixa em jogo online: “Briga em live”

Um dos dois adolescentes que foram esfaqueados durante uma briga em frente ao Colégio Leiny Lopes de Souza, em Anápolis, em Goiás, confirmou que a motivação foi uma rixa em um jogo online. Um aluno de 14 anos morreu na confusão. Uma mulher de 43 anos e seus dois filhos, de 15 e 20, suspeitos de envolvimento no caso, foram detidos.

Em entrevista à TV Anhanguera, reproduzida pelo site G1, o adolescente falou sobre a motivação da desavença. “Sabia que essa briga ia rolar por causa de uma live ontem. Estava começando lá aí os dois começaram a se xingar e já marcaram essa briga”, disse ele.

O menor foi esfaqueado na região do tórax e precisou passar por uma cirurgia. “Tinha cortado, se eu não me engano, foi o meu nervo. Só que tinha muito sangue no meu pulmão, aí ele [médico] foi e limpou lá, falou que tinha que fazer cirurgia”, relatou o estudante, que teve alta do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e se recupera em casa.

Já o outro adolescente esfaqueado na briga segue internado na mesma unidade de saúde, entubado. O estado de saúde é considerado gravíssimo.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) lamentou o caso e destacou que ele ocorreu fora do ambiente escolar por “motivos pessoais” dos alunos. Apesar disso, a pasta disse que “a Superintendência de Segurança Escolar e Colégio Militar da Seduc se deslocou para Anápolis, onde acompanha o atendimento aos envolvidos, a escola e o trabalho das autoridades policiais”.

A secretaria ressaltou, ainda, que a equipe do Núcleo de Saúde e Segurança do Servidor e do Estudante já acompanha o caso. “A Seduc lamenta profundamente o ocorrido, sobretudo quando envolvem estudantes da rede pública estadual. Todos os esforços têm sido feitos no sentido da promoção de uma cultura da paz”, concluiu a pasta.

Aluno de 14 anos morreu e outros dois foram esfaqueados em briga na porta de escola, em Anápolis, em Goiás (Reprodução/Facebook)

Relembre o caso

O caso aconteceu na terça-feira (20). O delegado George Aguiar já tinha citado que a rixa no jogo online teria motivado e os menores decidiram esclarecer os fatos na porta da escola.

Uma mulher, que é mãe de um dos envolvidos, teria ido até o local para defender os filhos, mas teria passado a ameaçar os outros estudantes com uma faca e um martelo. Foi quando a briga com empurrões e socos começou e o menor de 14 anos acabou esfaqueado e morto.

Um vídeo divulgado pelo “Portal 6″ mostra a confusão (Atenção: imagens fortes)

Tanto a mulher quanto seus dois filhos, sendo um deles menor, foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Os nomes dos envolvidos e outros detalhes não foram divulgados para não atrapalhar as investigações. Não há confirmação se eles chegaram a ser liberados.

