BBB 24: Namorado de Pitel revela relacionamento aberto "A gente não fala com quem ficou" Imagem: reprodução Instagram

Giovanna Pitel passou de vilã e planta para uma das mais queridas do BBB 24. Fora da casa, a sister vive um relacionamento de dez anos, que há três está aberto.

Em entrevista ao ‘O Globo’, Weslley Toledo, namorado da participante, deus mais detalhes sobre a personalidade de Pitel e de como funciona a dinâmica do relacionamento entre os dois.

O consultor de sistemas revela que seu emprego foi um dos principais motivos para abrir a relação, já que ele viaja muito devido aos compromissos do trabalho.

“Começou há quase três anos, quando fomos morar juntos e eu mudei de emprego. Nós já estávamos juntos há sete anos. Nesse tempo, fomos amadurecendo juntos. Aí achamos melhor abrir. Mas a gente não fala com quem a gente “ficou”, e isso acontece quando eu estou viajando. Quando estamos os dois em Maceió é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo”, diz o rapaz, que diz que os dois pensam em casamento.

Sobre o reality, Wesley explica o ‘truque’ que faz Pitel ser uma das mais antenadas no jogo, fazendo com que os seus fãs até brinquem e comentem que ela tem acesso à internet dentro do reality.

“Eu acompanhava mais o programa ao vivo, era ela que entendia mais e acompanhava tudo no pay-per-view. E ela sempre foi muito do Twitter, sempre estava por dentro e comentava por lá. Acho que ela tem uma boa visão mesmo lá de dentro, de quem conhece o programa e sabe como é”.

