BBB 24: Confira detalhes da DR que marcou a Festa do Líder

Noite de quarta-feira no Big Brother Brasil é noite de Festa do Líder. Com temática escolar, a festa de Lucas Henrique rendeu bons momentos e boas confusões. Discussões, choro e desabafos marcaram a madrugada da casa mais vigiada do Brasil.

E apesar do clima de festa, teve quem não quisesse curtir o momento. Rodriguinho mal aproveitou a festa e foi direto pra dentro da casa trocar de roupa, e dormir.

Enquanto o brother tirava uma soneca, as coisas desandaram para o primeiro casal da edição. Deniziane e Matteus decidiram discutir o relacionamento depois que algumas atitudes do brother desagradaram a sister.

Pouco tempo antes de começar a festa, Matteus e Davi apareceram usando brincos colados por Isabelle, e diante dos comentários sobre o acessório, Deniziane reagiu: “Eu não falo mais nada”.

O clima de romance entre os dois já estava abalado depois que a sister não gostou de ver o companheiro sem barba. Além disso, ela também temeu estar se perdendo por conta do relacionamento e colocou seus sentimentos em xeque: “Acho que não estou sendo recíproca com tudo aquilo que ele me dá”.

Conselhos e decisão

Enquanto via de longe Deniziane conversando com Alane sobre o relacionamento, Matteus também batia um papo com Davi. Sabendo que era o tema da conversa das sisters, ele foi direto e afirmou que não aceitaria um possível pedido de desculpas.

Depois de um breve confronto entre o casal, Deniziane seguiu desabafando sobre o companheiro, dessa vez com Beatriz na área interna da casa. Ela afirmou estar repensando o relacionamento entre os dois. E em determinado momento, durante uma conversa a sós, o estudante levantou a possibilidade de terminar.

“Se tu achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém”.

