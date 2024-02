BBB 24: Após escapar de mais um paredão, brothers e sisters entendem força de Davi: “Muito forte lá fora”

Após escapar do oitavo Paredão no último domingo (13), alguns brothers e sisters começaram a apontar Davi como um dos favoritos a ganhar o Big Brother Brasil 24. Em Paredão em que Marcus Vinicius foi eliminado com 84,86%, Davi teve 12,07% dos votos e Isabelle 3,07%.

Durante conversa com, Leidy Elin, Lucas Henrique, responsável por mandar o eliminado para o Paredão, após ter que escolher entre Marcus e Wanessa Camargo, disse:

“Duas vezes Líder, duas indicações. A sensação que eu tenho é que estou jogando isso aqui, fazendo tudo errado”.

A trancista responde, acreditando que Davi é um dos mais fortes da edição.

“É porque ou Davi ou a Cunhã é forte lá fora. Que pra mim é o Davi, entendeu? É forte lá fora. Muito forte lá fora”.

Em outra conversa, agora com Rodriguinho, Pitel, Michel, Raquele e Giovanna, Lucas continua falando sobre a força de Davi.

“Essa eliminação surpreendeu”, comenta Rodriguinho. “Acho que o Davi está forte lá fora. Porque ele é um cara do tudo ou nada. Ele é um cara interessante para o jogo, porque ele causa confusão, rebuliço. Ele é um cara importante para o jogo, para criar roteiro, criar rivais. Ele vai ter rival por muito tempo, o que não falta para ele é opção de voto”, reflete Lucas Henrique.

A conversa continua, e mesmo voltando de diversos paredões, Buda acha que Davi ainda não ganhou o programa.

“Eu acho que ele não ganhou o programa, não, porque já vi muita gente perder isso aqui nas últimas semanas”.

