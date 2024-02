Remake de Renascer: João Pedro abre mão da herança; Globo revela o motivo

Nos próximos capítulos do remake de Renascer, João Pedro (Juan Paiva) abre mão da herança de Maria Santa (Duda Santos). Segundo o resumo divulgado pela Globo, o personagem se sente culpado pela morte da mãe, no final da primeira fase, e por isso toma a decisão.

Na cena, o caçula conversa com o pai sobre o que deveria herdar e revela que abre mão de sua parte. Porém, ele afirma que prefere ficar com as terras que eram de Belarmino (Antonio Calloni), e decide se mudar de vez para a fazenda para morar com Morena (Ana Cecília Costa), Deocleciano (Jackson Antunes) e Zinha (Samantha Jones).

Casamento turbulento

O segundo casamento de José Inocêncio no remake deve ser turbulento. O protagonista de Renascer chega a falar para todos os filhos que não faz questão da presença deles na cerimônia e Mariana (Theresa Fonseca) comenta com Inácia (Edvana Carvalho) que prevê ser respeitada por todos depois de dizer sim no altar.

Remake de Renascer Remake de Renascer: José Inocêncio se revolta ao ficar com Mariana (Divulgação/Globo)

Morena também entra em cena. Ao ver João Pedro chateado com a certeza de que Mariana será sua madrasta, a jovem faz um apelo e diz que ele deve esquecer aquilo que sente pela neta de Belarmino.

Será tudo ou nada para Buba

Durante sua estadia na fazenda, Buba (Gabriela Medeiros) fica muito próxima de José Inocêncio, que conta como fincou o facão aos pés do Jequitibá. Mas, Venâncio tenta convencer sua amada a não comentar sobre sua vida pessoal.

Remake de Renascer: Buba guarda segredo pessoal de José Inocêncio (Divulgação/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

