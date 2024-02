Remake de Renascer: José Inocêncio assume namoro; Buba chega na fazenda

Remake de Renascer Remake de Renascer: José Inocêncio se revolta ao ficar com Mariana (Divulgação/Globo)

O romance toma conta dos próximos capítulos do remake de Renascer. Apaixonado pela neta de Belarmino (Antonio Calloni), José Inocêncio (Marcos Palmeira) avisa a Mariana (Theresa Fonseca) que vai convocar todos os filhos para comunicar que agora eles são um casal.

A notícia vai cair como uma bomba para João Pedro (Juan Paiva), já que o rapaz estava apaixonado por ela e fez de tudo para que o pai deixasse ela ficar na fazenda. Inácia (Edvana Carvalho) também alerta Mariana e diz que o destino vai lhe cobrar um preço alto por abrir mão de João Pedro para ficar com o protagonista do remake da Globo.

Vale destacar que este não é o único conflito entre pai e filho, segundo o resumo da novela da Globo, José Inocêncio discute com João Pedro sobre a política de preço do cacau.

Prestes a voltar à fazenda de José Inácio, Zé Bento (Marcelo Mello Jr.) quer impressionar o pai e faz um pedido inusitado para Kika (Juliane Araújo). Em cenas futuras, ele pede que ela finja que ele é seu cliente perante ao personagem principal da novela Renascer.

Uma nova paixão surge na trama

Venâncio (Rodrigo Simas) também vai surpreender a família. Ao voltar à fazenda, o filho de José Inocêncio revela que se separou de Eliana (Sophie Charlotte) e apresenta sua nova namorada.

Na cena do remake de Renascer, o rapaz consegue se reaproximar de Buba (Gabriela Medeiros), que pediu para ele se afastar ainda quando era casado. Mas, com o divórcio, ela se oferece para ir à fazenda do futuro sogro, deixando Venâncio feliz. Ao chegar na casa de Inocêncio, Buba e José Venâncio entram de mãos dadas mostrando para todos que este será o novo casal da novela das 21 horas.

