Remake de Renascer: Novo Teodoro não deixa José Inocêncio viver em paz na segunda fase

Com sede de vingança, Egídio (Vladimir Brichta), filho do falecido coronel Firmino (Enrique Diaz), não deixa José Inocêncio viver em paz na segunda fase do remake de Renascer. Tal personagem não é novo, apenas mudou de nome, já que na versão original ele chamava Teodoro.

Como na novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, em 1993, o personagem é vingativo e não sabe direito o que aconteceu no fatídico dia da morte de Firmino. Com isso, ele acredita que o protagonista de Renascer foi o principal culpado e quer vingança.

Remake de Renascer: Firmino ( Enrique Diaz ) morre na primeira fase da novela da Globo (Estevam Avellar/Globo)

No remake, o vilão interpretado por Vladimir Brichta mostra-se ainda mais cruel do que o pai. Desejando a morte de José Inocêncio, ele arma diversas tocaias para atrair o protagonista e cumprir uma promessa antiga.

Sem dar um momento de descanso para o personagem de Marcos Palmeira, não acredita que seu pai foi morto pelo coronel Belarmino (Antonio Calloni), que atirou após ele falhar em seu plano para acabar com José Inocêncio, na primeira fase da novela da Globo.

Remake de Renascer: na segunda fase da novela, Egídio quer vingar morte de seu pai (Paulo Belote/Globo)

No remake, durante a perseguição ao protagonista, Egídio acaba deixando uma grande ferida no coração de Inocêncio. Em um determinado momento, o vilão consegue matar José Venâncio (Rodrigo Simas), terceiro filho dele.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

