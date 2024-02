Remake de Renascer: apaixonada pelo inimigo, Sandra quer amor proibido

A segunda fase do remake de Renascer chega com tudo na Globo e com ela muitos personagens entram em cena para ajudar a contar a história protagonizada por José Inocêncio, como Sandra que não quer se envolver com os conflitos familiares do passado.

Interpretada por Giullia Buscacio, a mulher é marcada pelas crueldades de seu avô, o temido coronel Firmino (Enrique Diaz), que morre nos primeiros capítulos da novela da Globo, mas deixa herdeiros que buscam vingança.

No remake da Globo, Sandra é filha da Dona Patroa (Camila Morgado) e de Egídio (Vladimir Brichta), que é herdeiro do falecido coronel , mas não concorda com as atitudes tomadas pelo pai, que administra a fazenda deixada para a família.

Remake de Renascer: na segunda fase da novela, Vladimir Brichta interpreta o vião Egídio (Paulo Belote/Globo)

Para ela, o pai apenas reproduz aquilo que seu temido avô fazia. Além disso, ela sabe que ele faz de tudo para acabar com José Inocêncio, como uma espécie de vingança.

Romance proibido em Renascer

João Bento (Juan Paiva) é apaixonado por Mariana (Theresa Fonseca), mas ele desperta o mesmo sentimento em Sandra, que vai contra tudo aquilo que a família pensa e busca lutar por esse amor proibido. Será que teremos uma disputa na novela da Globo?

Remake de Renascer Remake de Renascer: apaixonado, João Pedro contraria o pai e resgata Mariana (Divulgação/Globo)

Vale lembrar que Mariana é neta do falecido coronel Belarmino (Antonio Calloni), que chega à fazenda de José Inocêncio em busca de vingança contra o protagonista da história, adaptada pelo autor Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

