Remake de Renascer: mistério envolvendo facão enterrado por Inocêncio foi revelado

O mistério envolvendo facão enterrado por José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) foi revelado. Acontece que nos próximos capítulos do remake de Renascer, João Pedro (Juan Paiva) descobre onde o instrumento está e deixa seu pai em pânico.

Com isso, o protagonista da novela da Globo decide fazer um acordo com o filho caçula, que está cheio de curiosidade para saber o motivo de Inocêncio ter enterrado o facão quando chegou em Ilhéus, na Bahia. Ele ainda pede para o filho não contar o que descobriu para os seus irmãos e nem para os funcionários da fazenda.

Remake de Renascer: João Pedro descobre mistério envolvendo José Inocêncio (Fábio Rocha/Globo)

Segundo o roteiro original da novela, que foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, quando José Inocêncio ficou fiel ao Jequitibá Rei ao chegar em Ilhéus. O protagonista da novela ficou impressionado e finca seu facão aos pés da árvore gigante e fala uma mensagem profética, criando um importante pacto para o andamento da história adaptada por Bruno Luperi.

Vale destacar que, no passado, José Inocêncio busca ter sucesso na vida e promete que enquanto o objeto não estiver alcançado, nem ele e nem o Jequitibá Rei podem morrer. Com isso, ele acaba invocando o diabo, mais conhecido como Cramulhão, que também aparece em Pantanal, novela escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Remake de Renascer: José Inocêncio (Marcos Palmeira) vira um dos homens mais poderosos da Bahia (Fábio Rocha/Globo)

Ao longo de Renascer, José Inocêncio realmente consegue virar um verdadeiro rei do cacau e tem uma vida próspera, mas também desagrada outros personagens do remake e vive correndo risco de morrer. E, mesmo com dinheiro e sucesso, ele perde um pouco do brilho com a morte de Maria Santa (Duda Santos), na primeira fase.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

