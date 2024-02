Remake de Renascer: José Inocêncio afasta João Pedro de Mariana; a disputa começou!

A chegada de Mariana (Theresa Fonseca) movimenta a segunda fase do remake de Renascer. Nos próximos capítulos da novela, a disputa pelo coração da jovem deixa o clima muito tenso entre José Inocêncio (Marcos Palmeira) e João Pedro (Juan Paiva).

Em cenas futuras, Mariana e João Pedro finalmente se beijam, mas para o descontentamento do rapaz, ela diz que não pretende namorar com ele e que quer tê-lo apenas como irmão, como prometeu ao protagonista.

Ainda no remake, José Inocêncio percebe que o filho está cada vez mais apaixonado pela neta de Belarmino (Antonio Calloni) e o orienta a não se envolver com Mariana. Longe dali, ela reclama do beijo que o herdeiro do cacau lhe deu.

Remake de Renascer: Zinha fica preocupada com João Pedro (Fábio Rocha/Globo)

Zinha (Samantha Jones) também está preocupada com as atitudes de João Pedro. Percebendo que o clima entre pai e filho pode piorar, ela conversa com Morena sobre a preocupação que tem com o rapaz.

Nos próximos capítulos do remake de Renascer, Inácia (Edvana Carvalho) também aproveita para abrir os olhos de Chico e diz que Mariana foi a pior tocaia que Belarmino armou para José Inocêncio.

A festa de Renascer fracassou

Além da desconfiança com Mariana, uma festa acontece nos próximos capítulos da novela da Globo. Segundo o resumo divulgado pela emissora, José Venâncio (Rodrigo Simas) não se empolga com a festa surpresa organizada por Eliana (Sophie Charlotte) e Eriberto (Pedro Neschling) para seu aniversário. Mas, afirma para Buba (Gabriela Medeiros) que não consegue parar de pensar nela.

Remake de Renascer: Sophie Charlotte vive casamento infeliz na novela da Globo (Divulgação/Globoplay)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

