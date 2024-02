Remake de Renascer: casamento de José Inocêncio e Mariana vai acontecer

Nos próximos capítulos do remake de Renascer, José Inocêncio (Marcos Palmeira) anuncia que vai se casar com Mariana (Theresa Fonseca), surpreendendo alguns personagens e também deixando João Pedro (Juan Paiva) muito revoltado.

A notícia é dada depois que o protagonista da novela da Globo afirma para Deocleciano que está gostando da neta de Belarmino (Antonio Calloni). Já Inácia (Edvana Carvalho) não se surpreende com a notícia do casamento dos dois, e conta à Mariana que teve um sonho com Maria Santa (Duda Santos).

Remake de Renascer: após anos da morte de Maria Santa (Duda Santos), José Inocêncio (Marcos Palmeira) mantém o luto (Fábio Rocha/Globo)

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: qual origem de Jupará? Entenda o nome do amigo de Inocêncio

Ainda, nos próximos capítulos do remake da Globo, Mariana deixa João Pedro desiludido, ao dizer que ela e José Inocêncio se gostam e o filho do personagem principal da novela desabafa com Zinha (Samantha Jones) e conta que o pai lhe roubou Mariana.

Mas...e os outros filhos de Inocêncio?

Enquanto na fazenda tudo parece festa, menos para João Pedro, os demais herdeiros do imperador do cacau estão pensando no futuro. Em cenas de Renascer, Bento (Marcelo Mello Jr.) propõe a José Venâncio (Rodrigo Simas) que eles comentam sobre falar com o pai sobre a divisão da venda da safra de cacau entre os filhos.

Já Kika (Juliane Araújo) discute com José Bento e José Venâncio procura por Buba (Gabriela Medeiros).

Remake de Renascer: José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro (Juan Paiva) e José Bento (Marcello Melo Jr.) são os filhos do protagonista da novela (Fábio Rocha/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: mistério envolvendo facão enterrado por José Inocêncio foi revelado