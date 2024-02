Remake de Renascer: qual origem de Jupará? Entenda o nome do amigo de Inocêncio

Jupará (Evaldo Macarrão), um dos aliados de José Inocêncio (Humberto Carrão) na primeira fase do remake de Renascer, ganha um importante destaque na novela da Globo. Mas, além da história, o nome deste personagem também gerou uma grande curiosidade no público que acompanha a trama pela primeira vez.

Como na versão original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, em 1993, o nome do amigo do protagonista é, na verdade, um apelido que surge durante o trabalho. Segundo consta, ele começa a ser chamado de Jupará por plantar muito cacau durante sua vida.

Para quem não sabe, Jupará é o nome do animal que ajuda a propagar as sementes do cacau pela natureza. Então, como ele ajuda José Inocêncio no plantio do fruto, o personagem acaba levando este nome.

Vale destacar que, na segunda fase do remake de Renascer, Jupará morre de forma trágica e não aparece ao lado do personagem principal e de Deocleciano (Adanilo), outro importante amigo de Inocêncio.

Remake de Renascer: Deocleciano (Adanilo), José Inocêncio (Humberto Carrão) e Jupará (Evaldo Macarrão) na primeira fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: mistério envolvendo facão enterrado por José Inocêncio foi revelado

Porém, seu nome é lembrado pela viúva Flor (Julia Lemos), que foi empregada do bordel de Jacutinga (Juliana Paes),e por Zinha (Samantha Jones), que é sua filha.

Quem viveu o personagem em 1993?

Na versão original de Renascer, Jupará foi interpretado pelo ator Gésio Amadeu, que morreu no ano de 2020, aos 73 anos, vítima da Covid-19. Ao longo da carreira, o veterano esteve em diversos trabalhos da Globo, como a novela Velho Chico, exibida em 2016.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: apaixonada pelo inimigo, Sandra quer amor proibido