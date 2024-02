Remake de Renascer: conflitos familiares dominam este capítulo da novela das 21h

O segundo casamento de José Inocêncio (Marcos Palmeira) no remake de Renascer vai causar muitos conflitos familiares, principalmente com os filhos do fazendeiro.

José Bento (Marcelo Mello Jr.) e José Venâncio (Rodrigo Simas), por exemplo, se surpreendem ao saber que o pai vai se casar com Mariana (Theresa Fonseca), que é neta do falecido coronel Belarmino (Antonio Calloni), principal inimigo do protagonista na primeira fase da novela das 21 horas.

O futuro da fazenda também gera um outro conflito na família de Inocêncio. Nos próximos capítulos de Renascer, Bento reforça que se interessa pelo faturamento do pai com a produção de cacau, tentando uma abertura nos negócios.

Ele ainda afirma a José Inocêncio que ele deve fazer a partilha dos bens de Maria Santa (Duda Santos) entre os filhos, antes de se casar com Mariana. A proposta deixa o protagonista do remake de olhos abertos!

Já Venâncio se surpreende com a ideia de Buba (Gabriela Medeiros) de abrir o jogo para José Inocêncio e Kika (Juliane Araújo) desconfia da inocência de Mariana.

Por fim, o clima fica tenso no remake de Renascer quando João Pedro (Juan Paiva) diz a Zinha (Samantha Jones) que não se sente irmão de Venâncio, Bento e Augusto (Renan Monteiro).

