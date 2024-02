BBB 24: Marcus Vinicius é oitavo eliminado do reality show com 84,86% dos votos

BBB 24: Marcus Vinicius é oitavo eliminado do reality show com % dos votos (Reprodução/TV Globo)

Depois de uma semana de altos e baixos no Big Brother Brasil, Marcus Vinicius deu azar e acabou sendo o sétimo eliminado do reality, recebendo 84,86% dos votos para sua saída da casa mais vigiada do Brasil. O participante pipoca contou com a maior quantidade de votos, resultando em sua eliminação.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem se estreitado cada vez mais. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB.

Haja vista o paredão ter sido formado com dois favoritos da casa pelo público, Marcus Vinicius não deu sorte e acabou deixando o reality.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Davi: 12,07%

Isabelle: 3,07

Marcus Vinicius: 84,86%

Marcus Vinicius e Raquele protagonizam briga após Sincerão

Durante a dinâmica do Sincerão nesta segunda-feira (12), Marcus Vinicius teria colocado Michel como alvo e acusou seus parceiros de serem “samambaias”, além de dizer que eles não são protagonistas do jogo.

Depois da atividade, Raquele, aliada de Michel, conversou com Marcus Vinicius e manifestou sua indignação com os rótulos aferidos pelo brother.

“Sobre ser protagonista Marcus, eu não gostei do final. Você está no mesmo patamar que eu e eu acho que você não tem o direito de falar quem é protagonista. Você foi muito prepotente”, disse a participante Pipoca.

Depois de diversas acusações e gritaria, não demorou muito para a reconciliação dos brothers. Raquele e Marcus choraram e se abraçaram, afirmando o carinho que um sente pelo outro.

“Eu não quero ver você virar uma coisa que você não é. Me desculpa”, disse Marcus.

“É muito doloroso, você também passou pelo mesmo processo, e ouvir aquilo ali de você me doeu muito, doeu mesmo. Votei em você e doeu. Aqui tá sendo muito difícil votar nas pessoas”, disse a sister.

Como previsto pelo próprio Marcus, sua eliminação ocorreu na noite desta terça-feira (13).