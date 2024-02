Prova do Líder: Após deixar a prova, Wanessa se desculpa com Davi

Wanessa pede desculpas a Davi após a Prova do Líder. (Reprodução / Globo)

Em dia de Prova do Líder já dá para saber que os ânimos dos participantes do Big Brother Brasil estarão alterados. E em caso de resistência sabemos que o clima de tensão é dobrado. Na noite de ontem, 08 de fevereiro, teve início uma nova disputa pela liderança na casa mais vigiada do Brasil e a noite foi repleta de conversas, especulações e até mesmo pedidos de desculpa.

Após desistirem da prova de resistência, Isabelle, Wanessa e Davi conversam na cozinha e o motorista revela ter acreditado que a cantora iria desistir da prova. Diante da fala, Wanessa aproveita para se desculpar com o brother sobre a forma como ela organizou as caixas durante a prova.

“É o meu jeito de ficar. Teve uma hora que eu bati na minha cara. O jeito que eu fico ali é legal que não dá dor no corpo, mas é perigoso que é um jeito tão relaxado”.

Diante da declaração Davi e Isabelle elogiaram a postura de Wanessa, que seguiu se desculpando: “Desculpa aquele negócio da caixa que te falei, porque eu ficava irritada quando pegavam as caixas”. Em resposta, o motorista revela: “É normal, é jogo, vai fazer o quê?”.

Fim da prova

Após quase 9 horas de disputa, Lucas Henrique foi o último brother a deixar a Prova do Líder. Diferente das demais dinâmicas, todos os participantes, menos Giovanna, participaram da disputa pela liderança da semana.

A primeira eliminação aconteceu pouco antes da prova completar duas horas de duração, e foi MC Bin Laden quem abandonou a disputa, seguido por Yasmin, Rodriguinho, Leidy Elin e Isabelle.

Pouco tempo depois, Davi, Wanessa, Michel e Pitel deixaram a prova juntos, seguidos por Fernanda horas depois. Matteus, Marcus Vinicius, Raquele e Deniziane foram eliminados da prova, deixando somente Alane, Beatriz e Lucas Henrique na disputa.

Por fim, após a eliminação de Alane, Beatriz ainda resistiu por mais algum tempo, mas acabou deixando a prova e acompanhando Lucas Henrique, que saiu da disputa por último.

