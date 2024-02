Já ouviu falar em sorvete de pé de Moleque? Veja receita de Ana Maria Braga

Para aproveitar o embalo de festa do carnaval, a apresentadora Ana Maria Braga, do Mais Você, apresentou nesta terça-feira uma receita de sorvete de pé de moleque que deixou todos, inclusive o Louro Mané com água na boca.

A receita não é novidade, mas como a apresentadora está afastada do programa, uma receita antiga foi reaproveitada no programa de hoje, para sorte dos fãs.

Lista de Ingredientes

1 xícara e meia de chá ou 250 gramas de açúcar

1 xícara e meia de chá ou 250 gramas de amendoim sem casca e torrado

1 caixa de creme de leite gelado no freezer por 3h

1 lata de leite condensado gelado no freezer por 3h

200 gramas de requeijão gelado no freezer por 3h

Veja como preparar o sorvete de pé de moleque:

Numa panela em fogo médio coloque açúcar, amendoim sem casca torrado e deixe derretendo por mais ou menos 10 minutos, misturando de vez em quando até ganhe consistência e vire um pé de moleque.

Despeje em uma superfície lisa e untada e deixe esfriar. Depois de frio, quebre com uma faca ou colher o pé de moleque em pequenos pedaços e reserve.

Em uma batedeira, coloque creme leite gelado, leite condensado gelado, requeijão gelado e bata por 15 minutos ou até a mistura dobrar de volume.

Desligue a batedeira, incorpore o pé de moleque quebrado em pequenos pedaços e transfira para um pote com tampa.

Leve ao freezer por pelo menos 8 horas.

Retire do freezer e sirva com calda de caramelo ou outra de sua preferência.

Veja o vídeo do preparo: