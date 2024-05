Vestibulinho das Etecs: veja a relação candidato/vaga dos cursos mais concorridos

No dia 9 de junho pouco mais de 74 mil estudantes vão tentar disputar uma das 45 mil vagas oferecidas pelo vestibular da Escola Técnica Estadual (Etec) de São Paulo, que oferece 150 cursos espalhados em escolas espalhadas por todo o estado.

De acordo com o Centro Paula Souza, responsável pelo vestibular, o curso com maior procura é o técnico em Enfermagem na Etec Carlos de Campos, na Capital, com 7,3 candidatos disputando cada uma das 40 vagas oferecidas. No geral, todos os cursos de Enfermagem oferecidos nas outras unidades também estão entre os mais disputados.

Outros cursos também são muito disputados pelos secundaristas, entre eles o de Desenvolvimento de Sistemas na Etec Lauro Gomes, com 5,55 candidatos para cada vaga, Nutrição e Dietética, na Etec Presidente Vargas (5,03) e administração na Etec de Suzano (4,78).

O local onde os candidatos farão as provas, no próximo dia 9, ainda não foi divulgado, será conhecido apenas a partir das 15h do dia 5 de junho. No dia 12 de junho serão divulgados os gabaritos oficiais de todos os cursos.

A lista dos aprovados em primeira lista e o resultado da prova de aptidão só serão conhecidos no dia 10 de julho, a partir das 15h, no site do Vestibulinho. Nos dias 15 e 16 de julho os aprovados, que serão notificados por e-mail, deverão apresentar os documentos para efetuar as matrículas. Quem não se matricular na data perderá o direito à vaga e ela será repassada para outro estudante na segunda lista de classificados.

Mais informações podem ser obtidas pelo site vestibulinhoetec.com.br ou pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades).