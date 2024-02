MC Hariel perde bracelete de R$ 300 mil durante carnaval no interior de SP

MC Hariel passou por um susto durante evento de carnaval em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O funkeiro de 26 anos se apresentava para um público de 25 mil pessoas quando perdeu um bracelet de de ouro com pedras preciosas avaliado em mais de R$ 300 mil, segundo o site ‘Quem’.

De acordo com nota enviada pela assessoria OBA Festival, a equipe do cantor entrou em contato com a organização do evento para relatar o ocorrido, começando uma verdadeira caça ao tesouro.

Refazendo os passos do cantor e realizando vistorias nas vans de transporte do artista, com cerca de 20 veículos, o objeto valioso foi encontrado.

“Um dia depois, o produtor de Luísa Sonza, cantora que também se apresentou no OBA, percebeu algo inusitado em um dos veículos e, ao verificar, percebeu que era a pulseira de Hariel”, diz a nota.

Caskinha, um dos responsáveis pelo festival, está em contato com o MC para realizar a entrega da joia com segurança.

Deolane Bezerra também passou por susto ao perder brinco de R$ 280 mil

Outra celebridade que passou por sufoco envolvendo joias neste carnaval foi Deolane Bezerra. A musa da escola de samba Grande Rio perdeu um brinco de rubi avaliado em R$ R$ 280 mil. durante o desfile, realizado na madrugada da última segunda-feira (12).

“Eu perdi um. É de rubi. Mas como dizem: vão-se os anéis, ficam os dedos. Foi maravilhoso, arrepio do começo ao fim! Deu tudo certo, graças a Deus”, disse a famosa.

